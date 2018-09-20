Новости версия для печати Заместитель председателя правительства Орловской области Игорь Козин ушел в отставку Он курировал сферы промышленности, торговли, труда и занятости с 2014 года.



В это время закрылись несколько орловских предприятий. Пример – «Орлэкс» и «Дормаш». О том, кто займет этот пост, пока не сообщается.





Татьяна Напольских

20 сентября 2018 года







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