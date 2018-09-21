В Орле проверят безопасность школьных маршрутов

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пятница
21.09.2018
9:15:03
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В Орле проверят безопасность школьных маршрутовНасколько безопасен путь орловских учеников до школы, сегодня проверят сотрудники госавтоинспекции и активисты ОНФ. Совместный рейд пройдет по четырем адресам.
Адреса определили не случайно - это орловские образовательные учреждения, из которых поступили жалобы родителей на то, что переходные пешеходы не оборудованы должным образом. И сегодня инспекция проверит работу светофоров, наличие разметки, ограждения, «лежачих полицейских», по результатам инспекции составят обращение к городским властям. Такие совместные рейды проходят с 2015 года, и, как отмечают в ОНФ, за это время было исправлено более 90% из обозначенных недочетов.
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