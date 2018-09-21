Новости версия для печати Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Орел обращается к добровольцам 22 сентября волонтеры планирую прочесать Медведевский лес в поисках пропавшего 32-летнего Вячеслава Сафонова. Мужчина исчез 2 сентября.







О своей готовности помочь в поисках просят заявить в комментариях Присоединиться могут все желающие, встреча в 11:00 у входа на стадион возле Медведевского леса. При себе обязательно иметь заряженный телефон, еду и воду. По возможности, нужно захватить фонарь, батарейки, аккумуляторы, рации, навигаторы, свисток, репелленты. Одеться и обуться следует по погоде.О своей готовности помочь в поисках просят заявить в комментариях в группе в соцсетях «Лиза Алерт Орел».





Мария Семак

21 сентября 2018 года







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