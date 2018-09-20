Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вклад в «фундамент» будущего. Сегодня в Орле заложили новый детский сад. Что написали орловцы в послании потомкам? - Жизнь на благо города. Знаменитый экс-мэр Орла Ефим Вельковский сегодня празднует 80-летний юбилей. - И вкусно, и полезно, и интересно. Завтра в областном центре развернется большой фестиваль «Тургеневский бережок». - На старте – полтысячи человек. Начался новый этап Универсиады.

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Вести-Орёл

20 сентября 2018 года







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