За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП

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пятница
21.09.2018
14:58:08
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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.
20 сентября в 19:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», двигаясь по автодороге Южный подъезд к г. Мценску, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.
21 сентября в 03: 20 водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Вито», двигаясь по автодороге М-2 «Крым», в районе 320 км допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Мценскую ЦРБ.
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