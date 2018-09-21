Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



20 сентября в 19:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-211440», двигаясь по автодороге Южный подъезд к г. Мценску, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.



21 сентября в 03: 20 водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Вито», двигаясь по автодороге М-2 «Крым», в районе 320 км допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Мценскую ЦРБ.





Орловское Информбюро

21 сентября 2018 года







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