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Возбуждены два уголовных дела в отношении сотрудников полиции Глазуновского района Орловской области

Уголовные дела возбуждены по фактам вынесения заведомо незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и укрытия преступлений от учета.

Как сообщает Следственный комитет по Орловской области, уголовные дела заведены по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

По данным следствия, в сентябре и ноябре 2017 года в ОМВД России по Глазуновскому району обращались двое местных жителей и сообщали о причинении им телесных повреждений. В ходе доследственных проверок были получены достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, однако, проводивший проверки сотрудник полиции незаконно отказал в возбуждении уголовного дела.

Еще один сотрудник ОМВД России по Глазуновскому району, получив в августе 2011 года сообщение от жителя деревни Захаровка о его избиении, в нарушение требований действующего законодательства не принял мер к регистрации полученного сообщения о преступлении при наличии явных его признаков, тем самым нарушил законные интересы заявителя и его право на доступ к правосудию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.


Орловское Информбюро
21 сентября 2018 года

 


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