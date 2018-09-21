Новости версия для печати Сегодня на Орловщине стартовал традиционный культурно-спортивный слет «Золотая осень» Слет проходит в Покровском районе.



Участники слета «Золотая осень» – люди с ограниченными возможностями здоровья, но с неограниченным желанием жить, воплощая свои мечты в творчестве, ставя рекорды в спорте. Местом проведения слета стал Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко». Участники проводят выставки и участвуют в мастер-классах. Для них организованы спортивные состязания, с призами и памятными сувенирами. Подобный слет проходит в нашей области два раза в год: в сентябре и в мае.





Татьяна Напольских

21 сентября 2018 года







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