Новости версия для печати В Орле подвели итоги межведомственной акции «Подросток под защитой закона» Мероприятие прошло в форме пресс-конференции, участие в которой приняли представители субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



За три месяца, в течение которых длилась акция, к подросткам, состоящим на учете, приходили домой, беседовали и с родителями. За это время было выявлено 420 административных правонарушений, совершенных родителями и 69 – несовершеннолетними, сообщает сайт регионально управления МВД.





Татьяна Напольских

21 сентября 2018 года







На главную страницу





