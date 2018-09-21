Новости версия для печати Орловцам предлагают придумать название скверу Городская комиссия по наименованию улиц ждет предложения от жителей Орла по наименованию сквера возле магазина «1000 и одна мелочь» на улице Матвеева в Орле.



Не так давно сквер облагородили. Теперь, благодаря горожанам, у него может появиться звучное название. Электронный адрес, по которому ждут идеи, можно увидеть на официальном сайте мэрии Орла.





Орловское Информбюро

21 сентября 2018 года







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