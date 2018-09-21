Новости версия для печати Памяти Владимира Ципунова Сегодня в Орле начались первые игры в рамках междугороднего турнира по баскетболу в память о Владимире Александровича Ципунове.



Официальное открытие турнира состоится 22 сентября. В субботу и воскресенье четыре женских и четыре мужских команды из разных городов Центрального Федерального округа будут соревноваться за награды и звание лучших, сообщает сайт городской администрации.





Татьяна Напольских

21 сентября 2018 года







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