Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На «Тургеневском бережке» и вкусно, и интересно. Фестиваль собрал сотни человек не только из России.



- «Школьными маршрутами». В эти минуты в Орле сотрудники ГИБДД и активисты ОНФ проверяют дороги к школам.



- Живое слово классика. Московские артисты в Спасском-Лутовиново представили необычный спектакль.



- С Рождеством пресвятой Богородицы! Сегодня во всех православных храмах прошли большие богослужения.





Вести-Орёл

21 сентября 2018 года







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