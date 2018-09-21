Новости версия для печати Андрей Клычков проверил, как идёт реконструкция моста Дружбы в Орле Рабочие на переправе появились меньше месяца назад. Перекрывать полностью мост не стали. Сейчас движение в обе стороны организовано по одной полосе.



Срезано дорожное полотно, идет демонтаж старых опор. Контрактом предусмотрена замена балок и несущих конструкций, расширение моста, укладка нового асфальта. Финансирование – федеральное. Выделено 300 млн рублей. Но подрядчик работает без аванса.

Павел Алексеенко, ведущий инженер компании-подрядчика: «Сложности на объекте - просто вопрос времени, а именно – заключение договоров с местной, орловской организацией по переустройству коммуникаций. Это довольно-таки большой объем. Перевозчик готов перевезти сюда всю тяжелую технику, необходимую для ремонта данного моста». Ждут технику из Хабаровска. Весной следующего года подрядчик обещает завершить первый этап капитального ремонта. К слову, компания, которая работает на мосту Дружбы, заканчивала ремонт Беломестненского моста в Ливнах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я абсолютно убежден, что сейчас наступил момент, когда мы должны приложить все силы, чтобы эти сложные, зачастую архитектурные, защищенные отдельным положением закона объекты должны быть отремонтированы - для того, чтобы мы могли развивать всю остальную транспортную и дорожную сеть как города Орла, так и районных центров, чтобы потом не переходить в аварийные ситуации». Что касается Красного моста, сегодня Андрей Клычков озвучил дату, когда будет готов и одобрен проект. Это 28 ноября. Но на ремонт мост встанет только после того, как комиссия примет мост Дружбы. Причем в отличие от последнего, Красный мост на время работ будет перекрыт полностью.





Надежда Невматулина

21 сентября 2018 года







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