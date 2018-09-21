Новости версия для печати До 31 декабря во всех организациях и на всей территории области необходимо будет провести специальную оценку условий труда О том, как это сделать правильно и в срок говорили на семинаре-совещании в Орловской федерации независимых профсоюзов.



Представители этой общественной организации должны входить в состав специализированных комиссий. Договор о проведении специальной оценки труда необходимо заключать с испытательной лабораторией, которая внесена в реестр Минтруда России.

Ирина Борисова, зам. начальника испытательной лаборатории АНО «УМЦ «Безопасность труда» (г. Брянск): «Для этого в штате лаборатории должно быть не мене пяти экспертов, один из которых имеет санитарно-гигиеническое образование. Для проведения специальной оценки условий труда работодатель назначает комиссию из нечетного числа членов, в состав которой обязательно должен входить специалист по охране труда и представитель профсоюзной организации». По результатам оценки на каждое рабочее место заполняется специальная карта, в которой прописываются все необходимые льготы и компенсации, если установлены вредные условия труда, а также периодичность проведения медицинского осмотра. Контроль за этим также входит в функции профсоюзной организации.



На семинаре за активную защиту трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся первичная организация областного профсоюза работников культуры гостелерадиокомпании «Орел» награждена почетным дипломом.





Оксана Гранн

21 сентября 2018 года







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