Новости версия для печати Андрей Клычков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной Антимонопольной службы России Александром Редько Разговор шел о развитии здоровой конкуренции.



В соответствии с указом президента, утвержден национальный план развития конкуренции в стране. Рассчитан он до 2020 года и содержит 33 показателя. В приоритете – создание условий для максимальной открытости, прозрачности и доступности госзаказов для отечественных предприятий. И сегодня Андрей Клычков подписал соглашение о взаимодействии с ФАС. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы не подписываем формальную бумагу. Мы подписываем механизм оказания содействия и реализации определение приоритетов». Александр Редько, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы: «Очень приятно отметить, что Орловская область занимает хорошие позиции по развитию предпринимательства в социальной сфере, по услугам дополнительного образования, по медицинским услугам».





Надежда Невматулина

21 сентября 2018 года







На главную страницу





