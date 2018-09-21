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пятница
21.09.2018
19:51:24
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Вниманию водителей!В субботу в центре Орла будут введены ограничения движения и стоянки транспортных средств.
В связи с проведением 22 сентября в Городском парке культуры и отдыха (вдоль ул. Максима Горького) культурно-массового мероприятия «Тургеневский бережок» с 00.00 до 15.00 будет запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. Пионерская), на ул. Пролетарская гора (от ул. Максима Горького (со стороны гостиницы «Русь») до входа в Детский парк).
Кроме того, с 11.00 до 14.00 будет перекрыто движение по ул. Пролетарская гора, по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора (со стороны гостиницы «Русь»)), по ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской).
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