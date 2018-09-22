Новости версия для печати Орловский хирург Алексей Голубенко получил премию «Первые лица» Это премия, которая призвана награждать людей или учреждения, внесшие заметный вклад в развитие перинатальной медицины в России. Вручение премии «Первые лица» состоялось в минувшее воскресенье в Москве на 13 ежегодном конгрессе специалистов перинатальной медицины. В номинации «Открытие года» победил Хирург Перинатального центра НКМЦ им. Круглой Алексей Голубенко.



Специалистом года его назвали за внедрение в Орле методики – лапароскопический серкляж. Это операция, которая позволяет женщинам с физиологическими особенностями организма, предотвратить преждевременные роды и выносить малыша. Выполняется вмешательство в единичных клиниках страны. Алексей Голубенко, заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий Перинатального центра НКМЦ им. Круглой: «Таких операций в России выполняется мало, лапароскопических - тоже мало. Орел небольшой регион, у нас это внедрено, и они сочли, что это хороший опыт. Методика заключается в том, что мы располагаем специальную хирургическую ленту выше, чем могли бы это сделать при традиционном доступе. Это обеспечивает поддержку и пролонгирование беременности до доношенного срока». Первый раз эта методика в Перинатальном центре была применена менее года назад. С тех пор было сделано восемь операций. Две пациентки уже забеременели. Одна в скором времени должна родить. Алексей Голубенко: «Мне особенно приятно было получать эту премию из рук академиков и профессоров и всех специалистов, которые присутствовали - педиатры, неонатологи, то есть это детские врачи. И сама по себе перинатология должна представлять симбиоз специалистов, чтобы мы добивались хороших результатов в родовспоможении и давали нашим людям здоровых, доношенных детей».





Елена Литинская

22 сентября 2018 года







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