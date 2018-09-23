Новости версия для печати «Верный друг»: Феликс, Маша и Даша Сегодня мы познакомим вас с тремя котятами. Животные сейчас в надежных руках, но буквально месяц назад были брошены на произвол судьбы. Теперь они, как более 150 любимцев благотворительных организаций Орла, будут красоваться на выставке, которая пройдет в октябре в рамках акции «Рок в защиту животных».



В некоторых странах, даже если животное попадает под машину, человек обязан нести административную ответственность, это приравнивается к ДТП. Герой нашего сюжета, после того как его сбила машина, долгое время лежал на проезжей части, пока волонтеры не заметили котенка. Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «Волонтеры принесли его в клинику, он был в жутком состоянии. Благодаря ветеринарам, после тяжелой операции, животное смогло ходить, сейчас он очень активно бегает. И Феликсу очень не хотелось бы возвращаться на улицу, потому что он привык к заботе человека, привык к тому, что его кормят, за ним ухаживают. Очень надеемся, что Феликс найдет любящие руки». 15 августа вместе с Феликсом в клинику поступили еще два маленьких котенка. Сестрички Маша и Даша полностью здоровы, их просто подбросили, теперь они тоже ждут своего хозяина. Яна Кульчицкая, врач-ветеринар: «Даша и Маша составили компанию Феликсу, они – такие забавные и дружные котятки - всегда были вместе». Фотографии этих котят покажут на предстоящей выставке, организованной орловскими волонтерами, в рамках межрегиональной акции «Рок в защиту животных». Более 60 городов России в октябре проведут благотворительные концерты. Александр Сотников, организатор фестиваля «Рок в защиту животных»: «Мы просто хотим помочь животным. Орловские музыканты, орловские байкеры постоянно проводят волонтерскую деятельность, по возможности финансово помогают, помогают транспортом - и для бездомных животных, и для пострадавших животных. И, раз уж пошла такая инициатива на всероссийском уровне, мы посчитали своим долгом и обязанностью поучаствовать в этом мероприятии». Об участии в благотворительном концерте уже заявили орловские рок-коллективы - группы «Revolt!», «Los Crocodilos», «Heavy Raid».









Всеволод Трифонов

23 сентября 2018 года







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