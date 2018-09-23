Новости версия для печати С начала года орловские судебные приставы не выпустили за границу больше 17-ти тысяч должников Причиной сорванного отпуска стал невыполненный родительский долг или неоплаченный штраф.



С начала года орловские судебные приставы не выпустили за границу больше 17-ти тысяч должников. И цифра эта, как говорят в ведомстве, на 35% выше показателей прошлого года. Ограничение выезда устанавливается по судебным актам тем орловцам, с которых взыскиваются алименты, имущественный ущерб или моральный вред, а также, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Так, с начала года с орловцев-должников взыскано 66 млн. 890 тыс. руб. Это на 12,5 млн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Судебные приставы напоминают, что проверить непогашенные задолженности можно, не выходя из дома - на сайте ведомства , в разделе «Банк данных исполнительных производств». В случае обнаружения задолженности, ее нужно погасить. И за две недели до выезда уведомить об этом судебного пристава-исполнителя, предоставив копию платежного документа.





Надежда Невматулина

23 сентября 2018 года







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