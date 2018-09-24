Новости версия для печати Орловским предпринимателям предлагают воспользоваться программой льготного лизинга В рамках реализации механизма льготного лизинга были учреждены четыре региональные лизинговые компании для развития субъектов индивидуального и малого предпринимательства.



В целях повышения доступности лизинговых услуг для субъектов индивидуального и малого предпринимательства региональными лизинговыми компаниями реализуется программа льготного лизинга, предусматривающая предоставление субъектам индивидуального и малого предпринимательства льготного лизингового финансирования сроком до 7 лет в размере от 3 млн до 200 млн рублей на приобретение оборудования по ставкам в размере 6% годовых для оборудования российского производства и 8% годовых для оборудования зарубежного производства. Авансовый платеж по договорам лизинга в рамках этой программы установлен в размере не менее 10% от стоимости предмета лизинга, что значительно ниже аналогичного рыночного показателя, сообщает информационный портал Орловской области. На реализацию программы в 2017-2019 годах из федерального бюджета выделено 6 млрд рублей, не менее половины из которых планируется использовать к концу 2018 года для целей оказания лизинговой поддержки субъектам индивидуального. Подробные информационные материалы, содержащие условия программы, а также форма анкеты соответствия требованиям Программы, представление которой необходимо для начала рассмотрения лизинговой заявки, размещены на сайте АО «Корпорация «МСП» в разделе «Лизинговая поддержка».





Орловское Информбюро

24 сентября 2018 года







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