Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Капитальный подход к ремонту капитальных сооружений. Проблемы реконструкции моста «Дружба» Андрей Клычков сегодня обсуждал с дорожниками прямо на месте проведения работ. - Искусство слова, музыки и приготовления еды. «Тургеневский бережок» соединил, казалось бы, несовместимое. Получилось и вкусно, и интересно. - В унисон с дыханием планеты. Европейский эколог сегодня отвечал на вопросы орловских лицеистов. - Не ограничены в желании созидать, состязаться и жить полной жизнью. «Золотая осень» собрала две сотни человек. - С верой в душе. Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы.





Вести-Орёл

21 сентября 2018 года







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