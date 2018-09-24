Новости версия для печати В УМВД РФ по Орловской области подвели итоги профилактических мероприятий под названием «Дети России» В ходе акции проверялись места массового пребывания и отдыха подростков. Итог – 850 административных правонарушений.



В рейдах участвовали сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, наркоконтроля, представители местной власти. Всего было обследовано более 500 объектов. По нарушениям возбуждено 174 уголовных дела, из которых 14 связаны с незаконным оборотом наркотиков. Всего было изъято более 760 граммов наркотических средств, сообщает сайт регионального управления МВД.





Татьяна Напольских

24 сентября 2018 года







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