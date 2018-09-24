Новости версия для печати Медиапроект «ЯВолонтер» объявляет набор на стажировку Есть шанс поучаствовать в реализации крупного федерального проекта.



На стажировку, которая продлится с 15 октября по 15 декабря, приглашаются студенты российских вузов направлений медиа, журналистики, филологии, PR и маркетинга. В рамках стажировки студенты, прошедшие конкурсный отбор, смогут получить практические навыки участия в реализации крупного федерального социального медиапроекта. Прием заявок проводится до 30 сентября. Условия участия, адрес, где можно заполнить анкету и все подробности на официальном портале правительства Орловской области.





Татьяна Напольских

24 сентября 2018 года







На главную страницу





