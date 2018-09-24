Новости версия для печати Молодые парламентарии Орловщины подвели итоги своей работы Очередное заседание Совета молодых депутатов Орловской области и Общественного молодёжного парламента при Орловском областном Совете народных депутатов состоялось 21 сентября.



Говорили о реализации собственных проектов, среди которых – фестиваль «Семья источник жизни», конкурс, посвященный памяти о подвигах дедов и прадедов во время Великой Отечественной войны. Продолжается реализация проекта «Диалог на равных. Встреча без галстуков». Сейчас объявлено о конкурсе «Моя законодательная инициатива. Мы – молодёжь», сообщает сайт орловского Облсовета.





Татьяна Напольских

24 сентября 2018 года







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