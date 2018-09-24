Новости версия для печати В Орле прошел фестиваль «Тургеневский бережок» Фестиваль проходил в течение двух дней – 21 и 22 сентября.



Первая его часть прошла в мегакомплексе «Гринн», и была она вкусной – кулинарной. Вторая часть состоялась в Городском парке культуры и отдыха. Ее можно назвать познавательной. На любимом орловцами месте города - Тургеневском бережке - были организованы выставки работ ремесленников, художники подготовили галерею портретов писателей и поэтов Орловщины. Состоялся показ мод, на котором наряды демонстрировали «Тургеневские барышни». Можно было отдохнуть так, как отдыхали во времена нашего знаменитого земляка Иван Сергеевича Тургенева – с играми, музыкой и катаниями на лодках.





Татьяна Напольских

24 сентября 2018 года







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