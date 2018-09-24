Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Чем грозит «урожай мусора» землям сельхозназначения? - Из пункта «А» в пункт «В» - с опасением. Как сделать школьные маршруты более безопасными? - В атмосфере тургеневских праздников. «Тургеневский бережок» собрал гостей. - Воспитать чемпиона и посадить дерево. Акробаты Клавдии Наумовой навели порядок и обновили аллею у спорткомплекса «Труд».



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Вести-Орёл

24 сентября 2018 года







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