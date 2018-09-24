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понедельник
24.09.2018
17:19:42
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- Чем грозит «урожай мусора» землям сельхозназначения?
- Из пункта «А» в пункт «В» - с опасением. Как сделать школьные маршруты более безопасными?
- В атмосфере тургеневских праздников. «Тургеневский бережок» собрал гостей.
- Воспитать чемпиона и посадить дерево. Акробаты Клавдии Наумовой навели порядок и обновили аллею у спорткомплекса «Труд».
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