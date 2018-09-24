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Футболисты ОГУ успешно заявили о себе в пятом сезоне Национальной студенческой футбольной лиги

Соперниками были сборные Поволжской академии физкультуры и спорта, Уральского и Балтийского университетов. К слову, в прошлом сезоне калининградцы завоевали «золото» Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги. Сейчас же успешное выступление футболистов ОГУ позволили нашей команде возглавить турнирную таблицу Премьер-группы.

Следующие матчи в рамках студенческой футбольной лиги орловцы проведут уже дома. Игры пройдут 5, 6, 7 ноября. Приедут сборные Крымского и Южного университетов и команда Санкт-Петербургского университета промышленного дизайна и технологии.