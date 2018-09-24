Футболисты ОГУ успешно заявили о себе в пятом сезоне Национальной студенческой футбольной лиги

|
понедельник
24.09.2018
17:19:29
|
|
Футболисты ОГУ успешно заявили о себе в пятом сезоне Национальной студенческой футбольной лигиКоманда орловского опорного вуза провела в Екатеринбурге несколько встреч.
Соперниками были сборные Поволжской академии физкультуры и спорта, Уральского и Балтийского университетов. К слову, в прошлом сезоне калининградцы завоевали «золото» Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги. Сейчас же успешное выступление футболистов ОГУ позволили нашей команде возглавить турнирную таблицу Премьер-группы.
Следующие матчи в рамках студенческой футбольной лиги орловцы проведут уже дома. Игры пройдут 5, 6, 7 ноября. Приедут сборные Крымского и Южного университетов и команда Санкт-Петербургского университета промышленного дизайна и технологии.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта