Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 33 ДТП Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате девять человек получили телесные повреждения, один человек погиб.



22 сентября в 05:20 женщина-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Рено Меган», следовала по автодороге «Мценск-Мелынь», в районе 14 км не справилась с управлением и допустила съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП пассажир (женщина 1988 г.р.) получила телесные повреждения.



22 сентября в 9:20 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», в районе д. 20 по улице Советской не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Пежо», который двигался по ул. Советская в сторону ул. Степана Разина. В результате ДТП 3 пассажира автомобиля «Пежо» получили телесные повреждения.



22 сентября в 15:50 водитель, управляя автомобилем «Ситроен С4», следовал по Московскому шоссе и в районе дома № 132 произошел наезд на трех пешеходов: (мужчину 1991 г.р., мужчину 1989 г.р., женщину 1993 г.р.), которые переходили проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.



22 сентября в 17:20 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Мурано», следовал по автодороге Южный Подъезд к г. Орлу, и в районе 23 км произошло столкновение с мотоциклом «Ямаха» без государственных номерных знаков, который двигался сзади в попутном направлении и совершал обгон. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение реанимации ОККБ.



23 сентября в 09:30 на 13 км автодороги Малоархангельск-Станция Малоархангельск неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на пешехода 1979 г.р. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.





Орловское Информбюро

24 сентября 2018 года







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