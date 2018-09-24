Новости версия для печати Орел присоединился к международному флэшмобу «Танцы объединяют» Участие в нем приняли мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Флэшмоб проходил параллельно в 50 городах России. В этом году впервые к этому мероприятию присоединились и жительницы Орла.



Автор и организатор этого флэшмоба - молодая мама из Одинцова Юлия Елютина. Она придумала несложный танец, который может исполнить и женщина в положении, и мама с малышом в слинге.



В Орле молодых мам на участие в флэшмобе подвигла Светлана Фомкина - автор проекта «Совы нежные». Это клуб для мамочек в декрете и их детей. Этим летом проект «Совы нежные» был признан лучшим социальным проектов в Орловской области.

Светлана Фомкина, автор социального проекта «Совы нежные»: «Сейчас актуальна тема сложности материнского труда. Мамам тяжело, потому что не хватает каких-то эмоций - счастья, радости в жизни, и нужно давать мамам больше возможности их получать. Что дает искренние хорошие эмоции? Это танцы, общение, увлечения, походы в театр, кино». Вот и решили поднять настроение через совместный танец. Орловчанки за несколько репетиций выучили движения. Повезло, что среди членов клуба оказалась и мама-хореограф.

Марина Мишина, участница флэшмоба: «Я тренер по спортивным танцам. Конечно, это другая стезя, но так как у меня маленький ребенок, мне стало очень интересно, и я воспользовалось этой возможностью поучаствовать. Это очень интересное общение, очень интересная идея». И хотя на флэшмоб пришли далеко не все, да и движения периодически забывались, но настроение и у участников и у прохожих заметно улучшилось.

Валерия Соловьева, участница флэшмоба: «Это приносит много позитивных эмоций, особенно, когда сидишь с ребенком в декрете, не хватает какого-то разнообразия в жизни». Яна Казгова, участница флешмоба (г. Ковров): «Я приехала из Коврова на пару дней в гости к подруге и застала это потрясающее мероприятие, и рада, что меня пригласили поучавствовать». Гостья из Коврова пообещала, что попробует организовать такой флэшмоб и в своем городе. А орловчанки надеются, что в следующем году участие в этой акции примет гораздо больше мам. Ролики с танцем можно найти в интернете, так что учить движения можно уже заранее. Ну, а после флэшмоба молодые мамы отправились в клуб «Совы нежные», чтобы поделиться эмоциями, рассказать о своих увлечениях, сфотографироваться на память и подумать о том, чем же еще можно разнообразить жизнь в декрете.





Татьяна Тимохина

24 сентября 2018 года







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