Новости версия для печати «Единая Россия»: результаты прошедших выборов получили оценку «удовлетворительно» Орловские представители партии на политсовете подвели итоги единого дня голосования и скорректировали планы на ближайшую перспективу.



Из 25 мандатов в представительные органы муниципальной и региональной власти 24 мандата получили члены и сторонники партии власти. По мнению единоросов это лучшая оценка их деятельности и во многом результат тех масштабных партийных проектов, которые были запущены в регионе.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Это капитальный ремонт дворовых территорий, межквартальных проездов, общественных пространств, это и капитальный ремонт спортивных залов в сельских школах, это и капитальный ремонт сельских клубов». В 2019 году все партийные проекты будут продолжены, планы по их реализации скорректируют и дополнят.



Также на политсовете были подведены итоги работы региональной общественной приемной лидера партии Дмитрия Анатольевича Медведева. Общественной приемной исполнилось 10 лет. За это время было рассмотрено 25 тысяч обращений, каждое четвертое нашло положительное решение.

Михаил Вдовин, руководитель Орловской региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева: «Основные вопросы, с которыми жители обращаются в общественную приемную, остаются прежними – качество предоставления услуг ЖКХ, ремонт жилого фонда, получение адресной материальной помощи, социальное обеспечение населения, вопросы обеспечения жильем. В районах области работают 26 общественных приемных. На базе региональной общественной приемной уже три года успешно действует проект «Бесплатная юридическая помощь». За это время к нам на консультацию обратилось более 500 орловцев». За творческий подход и объективное освещение деятельности региональной общественной приемной и в честь юбилея представители региональных СМИ получили благодарности.





Оксана Гранн

24 сентября 2018 года







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