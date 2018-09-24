Новости версия для печати Федор Телегин покинул орловский областной суд Теперь уже бывший председатель Орловского суда сменил «прописку».



Указом Президента он назначен председателем Саратовского областного суда, сроком на шесть лет. Интересный факт – Федор Телегин родился в Саратовской области и получил профессию в Саратовском юридическом институте. Там же начинал свою карьеру. С октября 2011 года по сентябрь 2018 года был председателем Орловского областного суда.





Татьяна Напольских

24 сентября 2018 года







На главную страницу





