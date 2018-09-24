Объявлена структура и состав Правительства Орловской области

|
понедельник
24.09.2018
17:19:03
|
|
Объявлена структура и состав Правительства Орловской областиОб этом сегодня сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального правительства.
В новой структуре вместо 32 органов исполнительной государственной власти останется 22, таким образом, сокращение превысит 30%, сообщается на информационном портале Орловской области.
Количество заместителей Губернатора и Председателя Правительства области сократится до шести, они будут курировать основные направления социально-экономического развития. Это первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства области, заместитель Губернатора и Председателя Правительства области по экономике и финансам, заместитель Губернатора и Председателя Правительства области – руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области, который будет курировать социальный блок, заместитель Председателя Правительства области по развитию инфраструктуры, заместитель Председателя Правительства области по развитию АПК.
Заместитель Губернатора и Председателя Правительства области по экономике и финансам будет курировать вопросы развития промышленности и торговли, а также вопросы государственных закупок.
Вопросы внутренней политики, развития гражданского общества, взаимодействия с органами местного самоуправления, а также кадровая работа, вопросы юридического обеспечения выделяются в сферу полномочий Администрации Губернатора и Правительства области. Управление труда и занятости войдет в состав Департамента социальной защиты.
В структуре органов исполнительной государственной власти региона появятся два новых департамента: Департамент по проектам развития территорий и Департамент надзорной и контрольной деятельности.
На должность первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Андрей Клычков предложил кандидатуру Вадима Соколова, на должность заместителя Губернатора и Председателя Правительства области по экономике и финансам – кандидатуру Вадима Тарасова, на должность заместителя Губернатора и Председателя Правительства области – руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ – Михаила Коротаева. На ближайшем заседании Орловского областного Совета народных депутатов состоится процедура согласования этих кандидатур.
Заместителем Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры назначен Николай Злобин, заместителем Председателя Правительства области по развитию АПК − Дмитрий Бутусов.
Согласно Уставу Орловской области полное формирование состава Правительства региона будет завершено в течение 30 дней.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта