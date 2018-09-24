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Объявлена структура и состав Правительства Орловской области

В новой структуре вместо 32 органов исполнительной государственной власти останется 22, таким образом, сокращение превысит 30%, сообщается на информационном портале Орловской области.

Количество заместителей Губернатора и Председателя Правительства области сократится до шести, они будут курировать основные направления социально-экономического развития. Это первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства области, заместитель Губернатора и Председателя Правительства области по экономике и финансам, заместитель Губернатора и Председателя Правительства области – руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ, первый заместитель Председателя Правительства Орловской области, который будет курировать социальный блок, заместитель Председателя Правительства области по развитию инфраструктуры, заместитель Председателя Правительства области по развитию АПК.

Заместитель Губернатора и Председателя Правительства области по экономике и финансам будет курировать вопросы развития промышленности и торговли, а также вопросы государственных закупок.

Вопросы внутренней политики, развития гражданского общества, взаимодействия с органами местного самоуправления, а также кадровая работа, вопросы юридического обеспечения выделяются в сферу полномочий Администрации Губернатора и Правительства области. Управление труда и занятости войдет в состав Департамента социальной защиты.

В структуре органов исполнительной государственной власти региона появятся два новых департамента: Департамент по проектам развития территорий и Департамент надзорной и контрольной деятельности.

На должность первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Андрей Клычков предложил кандидатуру Вадима Соколова, на должность заместителя Губернатора и Председателя Правительства области по экономике и финансам – кандидатуру Вадима Тарасова, на должность заместителя Губернатора и Председателя Правительства области – руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ – Михаила Коротаева. На ближайшем заседании Орловского областного Совета народных депутатов состоится процедура согласования этих кандидатур.

Заместителем Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры назначен Николай Злобин, заместителем Председателя Правительства области по развитию АПК − Дмитрий Бутусов.

Согласно Уставу Орловской области полное формирование состава Правительства региона будет завершено в течение 30 дней.