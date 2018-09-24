Новости версия для печати В Краснодарском крае пострадали двое орловцев Следственными органами Краснодарского края возбуждено уголовное дело по факту ЧП с участием двоих отдыхающих из Орловской области.



Опасный инцидент был снят на видео и появился на Ютубе. Девушка и парень совершали полет на параплане, который буксировался с земли. В какой-то момент матерчатый купол понесло в сторону высоковольтной линии, за которую параплан зацепился стропами, а затем и вовсе рухнул на пляж. Оба отдыхающих травмированы. Организатору аттракциона предъявят обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».





Иван Суверин

24 сентября 2018 года







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