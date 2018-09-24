В Краснодарском крае пострадали двое орловцев

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понедельник
24.09.2018
17:19:00
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В Краснодарском крае пострадали двое орловцевСледственными органами Краснодарского края возбуждено уголовное дело по факту ЧП с участием двоих отдыхающих из Орловской области.
Опасный инцидент был снят на видео и появился на Ютубе. Девушка и парень совершали полет на параплане, который буксировался с земли. В какой-то момент матерчатый купол понесло в сторону высоковольтной линии, за которую параплан зацепился стропами, а затем и вовсе рухнул на пляж. Оба отдыхающих травмированы. Организатору аттракциона предъявят обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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