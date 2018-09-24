Новости версия для печати МЧС: В Орловской области - усиление ветра 24 и 25 сентября на Орловщине прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений.



По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 24 сентября по 21 час 25 сентября на территории области облачно с прояснениями. Небольшие дожди, днем в отдельных районах умеренные, местами гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 10-15, местами порывы до 20 м/с.



Температура воздуха ночью +6°С…+11°С, при прояснениях до +2°С, днем +11°С…+16°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.





Орловское Информбюро

24 сентября 2018 года







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