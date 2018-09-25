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Амброзия не сдается

Специалисты орловского Россельхознадзора обеспокоены тем, что, несмотря на все усилия, победить это опасное растение не удается.

Так, практически в центре Орла, во дворе общежития орловского госуниверситета этот страшный аллерген прочно закрепился на территории оздоровительного комплекса. Предписания о ликвидации очага амброзии руководство учебного заведения получало уже не раз, но меры приняты не были. А принимать меры нужно в срочном порядке. Каждое растение способно дать до 10 тысяч семян, и если все оставить как есть, весной зона поражения увеличится в разы.


Оксана Гранн
25 сентября 2018 года

 


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