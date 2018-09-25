Новости версия для печати В Орловской области зафиксирован еще один случай бешенства Это уже 51-й случай бешенством животных на территории Орловской области.



Специалистами Россельхознадзора было проведено шесть исследований патологического материала от животных на бешенство. Был выявлен один положительный результат – у собаки в Должанском районе (деревня Калиновка).



Отметим, что это уже 51-й случай заболевания бешенством животных на территории Орловской области. За 2017 год в регионе было зафиксировано 30 случаев.





Орловское Информбюро

25 сентября 2018 года







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