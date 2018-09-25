Новости версия для печати Орловский филиал Финансового университета при Правительстве РФ отметил своё 60-летие За годы работы филиала было подготовлено почти 15 тысяч высококвалифицированных специалистов в области экономики и финансов.



Орловский филиал Финансового университета – это современный вуз с высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, учебный процесс которого ориентирован на практическую деятельность и использование новых достижений современной науки. Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация на реальные потребности экономики позволили филиалу стать сегодня признанным вузом региона в подготовке специалистов, бакалавров. На торжественном мероприятии, посвященном 60-летию вуза, сотрудникам университета вручили награды Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности губернатора Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

25 сентября 2018 года







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