Орловский филиал Финансового университета при Правительстве РФ отметил своё 60-летие

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вторник
25.09.2018
11:38:38
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Орловский филиал Финансового университета при Правительстве РФ отметил своё 60-летиеЗа годы работы филиала было подготовлено почти 15 тысяч высококвалифицированных специалистов в области экономики и финансов.
Орловский филиал Финансового университета – это современный вуз с высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, учебный процесс которого ориентирован на практическую деятельность и использование новых достижений современной науки.
Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация на реальные потребности экономики позволили филиалу стать сегодня признанным вузом региона в подготовке специалистов, бакалавров.
На торжественном мероприятии, посвященном 60-летию вуза, сотрудникам университета вручили награды Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности губернатора Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.
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