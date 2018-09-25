Новости версия для печати В Орловской области бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат льготу по транспортному налогу Законопроект «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге», внесенный губернатором Орловской области Андреем Клычковым, был поддержан депутатами на заседании Облсовета 24 сентября. Проект закона принят в двух чтениях в окончательной редакции.



Как сообщила руководитель Департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, законопроект был разработан с целью оказания социальной поддержки бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны, владеющим транспортным средством категории легковые автомобили с мощностью двигателя не более 150 л.с. На территории Орловской области проживают 2250 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, которые могут воспользоваться указанной льготой. Соответственно, сумма выпадающих доходов областного бюджета Орловской области составит около 2,1 млн рублей. Принятие данного Закона не приведет к дополнительным расходам областного бюджета, сообщает информационный портал Орловской области. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов РФ. При этом законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ (Орловский областной Совет народных депутатов) вправе при установлении транспортного налога предусматривать налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.





Орловское Информбюро

25 сентября 2018 года







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