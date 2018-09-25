Новости версия для печати Осень: как не захандрить Погода в Орле в этом сентябре побила температурные рекорды. 2 сентября температура воздуха была плюс 31 градус, 22-го – почти 29. Затем произошло резкое похолодание. Внезапная смена погоды может отразиться на настроении и общем тонусе человека, а тут и до осенней депрессии недалеко.



Многие первым делом начинают заботиться о гормонах счастья – эндорфинах. Они содержатся в шоколаде и кофе. Употребление такого допинга, как кофе, особенно по утрам, одобряют и медики. И добавляют: с наступлением холодов организм человека подвержен стрессам, расстройствам и депрессии, особенно, если жизнь достаточно монотонна. И чтобы осенняя хандра вас не накрыла, нужно повышать жизненный тонус. В этом помогут занятия спортом, прогулки на свежем воздухе и цветотерапия – кстати, оранжевый и зеленый цвета повышают настроение. А вот антидепрессантам в борьбе с осенней хандрой врачи «зелёный свет» не дают. Тяжелую артиллерию оставьте на потом. Справиться с сезонным недомоганием поможет вкусная и здоровая еда, восьмичасовой сон и физические нагрузки. Кстати, не слышали о депрессии те, кто чем-то увлечен - будь то йога, изучение иностранных языков, путешествия, шопинг или рыбалка. В общем, лечите душу впечатлениями. А погода этой осенью ещё подарит нам несколько солнечных дней. По крайней мере, синоптики обещают потепление в начале октября.





Надежда Невматулина

25 сентября 2018 года







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