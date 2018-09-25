Накануне вечером Орел встал в одну большую автомобильную пробку

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вторник
25.09.2018
18:29:19
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Накануне вечером Орел встал в одну большую автомобильную пробкуПричина - ремонт моста Дружбы и несколько аварий.
В соцсетях ситуации «присвоили» «красный уровень». Будет ли проще сегодня, не известно. Ведь ремонт моста, похоже, затянется. Об этом говорили сегодня на совещании в мэрии Орла.
Сроки окончания ремонта моста «Дружбы» сдвигаются на месяц. Причина такой отсрочки в задолженности со стороны администрации города. Подрядчик без получения аванса в размере трех миллионов рублей вести дальнейший ремонт отказывается. Как заверили чиновники на совещание в мэрии, на этой неделе все средства будут доведены до исполнителей работ.
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