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Коротко о главном

- Рукописи не горят, а здания – полыхают как спички. Сегодня пожарные расчеты были стянуты к дому-музею Леонида Андреева в Орле.

- В Советском райсуде проходит процесс по делу бывшей экс-чиновницы. Её обвиняют во взяточничестве.

- Дорожное ноу-хау. Что нужно делать, чтобы асфальт не «таял» вместе со снегом?

- «Зеленый вредитель» завоёвывает «каменные джунгли». Опасный сорняк растет прямо в центре Орла.

