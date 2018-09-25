Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
25.09.2018
18:29:13
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Рабочее совещание в администрации города Орла

Еженедельно одни и те же темы поднимаются на планерке в мэрии. Только вот результат от этого не лучше. Так, постоянно обсуждают проблемы с общественным транспортом, в этом году нарисовалась и беда с остановочными павильонами, на которые вроде и деньги есть, но по каким-то причинам в городе их больше не становится. А тут еще добавились и дорожные работы, что ведутся на мосту Дружбы: за долгое время впервые в Орле «красный» уровень – город стоит в пробках. И возможно, теперь это надолго - ремонт затягивается.

Вчера еще во время рабочего дня Орел встал в одну большую пробку. Домой многие добрались значительно позже обычного. Причина - закрытый наполовину мост Дружбы и несколько аварий. И к таким дорожным реалиям придется привыкать. Мост ремонтируют. И, как оказалось, эти работы затягиваются. Об этом сегодня на планерке в мэрии сообщили подрядчики. Причина кроется в задолженности со стороны администрации города.
Сергей Поляков, представитель подрядчика ООО «Региональные газораспределительные сети»: «Мы до сих пор аванса не получили. Мы направили уведомление о приостановке работ. Мы сделали все что можно за свой счет, работы проверены подписаны, денег нет. Чтоб все вошло в график, который предусмотрен договором, мы ждем аванс».
Олег Минкин, первый зам. главы администрации Орла: «На сегодняшний момент финансовые средства от правительства Орловской области запрошены, и, я полагаю. На это неделе они придут. Этот вопрос мы закроем».
Остальные темы, что обсуждали на совещании, - привычны. В рамках энергосервисного контракта идет доумощнение светильников, к середине октября подрядчик обещает завершить начатое. Вот только улицы все равно с наступлением сумерек погружаются во мрак. И причина уже не в мощности светильников, а в том, что включают их поздно, но это поправимо - отметили чиновники.

Еще одна беда - остановочные павильоны. Перечень отсутствующих составлен. Всего их 15. В программу они внесены. Вот только конкретно сказать, сколько уже сделано и еще будет, не могут. А выделено на это почти 290 тысяч.

На следующей неделе к этому вопросу вновь вернутся. Как вернутся и к работе общественного транспорта - после проведенного чиновниками мониторинга стало ясно, что вечером маршруток не дождаться. К перевозчикам-нарушителям будут предприняты меры наказания. Только насколько они будут действенны, пока вопрос.


Анна Вайсергисер
25 сентября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта