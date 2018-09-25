Новости версия для печати Рабочее совещание в администрации города Орла Еженедельно одни и те же темы поднимаются на планерке в мэрии. Только вот результат от этого не лучше. Так, постоянно обсуждают проблемы с общественным транспортом, в этом году нарисовалась и беда с остановочными павильонами, на которые вроде и деньги есть, но по каким-то причинам в городе их больше не становится. А тут еще добавились и дорожные работы, что ведутся на мосту Дружбы: за долгое время впервые в Орле «красный» уровень – город стоит в пробках. И возможно, теперь это надолго - ремонт затягивается.



Вчера еще во время рабочего дня Орел встал в одну большую пробку. Домой многие добрались значительно позже обычного. Причина - закрытый наполовину мост Дружбы и несколько аварий. И к таким дорожным реалиям придется привыкать. Мост ремонтируют. И, как оказалось, эти работы затягиваются. Об этом сегодня на планерке в мэрии сообщили подрядчики. Причина кроется в задолженности со стороны администрации города.

Сергей Поляков, представитель подрядчика ООО «Региональные газораспределительные сети»: «Мы до сих пор аванса не получили. Мы направили уведомление о приостановке работ. Мы сделали все что можно за свой счет, работы проверены подписаны, денег нет. Чтоб все вошло в график, который предусмотрен договором, мы ждем аванс». Олег Минкин, первый зам. главы администрации Орла: «На сегодняшний момент финансовые средства от правительства Орловской области запрошены, и, я полагаю. На это неделе они придут. Этот вопрос мы закроем». Остальные темы, что обсуждали на совещании, - привычны. В рамках энергосервисного контракта идет доумощнение светильников, к середине октября подрядчик обещает завершить начатое. Вот только улицы все равно с наступлением сумерек погружаются во мрак. И причина уже не в мощности светильников, а в том, что включают их поздно, но это поправимо - отметили чиновники.



Еще одна беда - остановочные павильоны. Перечень отсутствующих составлен. Всего их 15. В программу они внесены. Вот только конкретно сказать, сколько уже сделано и еще будет, не могут. А выделено на это почти 290 тысяч.



На следующей неделе к этому вопросу вновь вернутся. Как вернутся и к работе общественного транспорта - после проведенного чиновниками мониторинга стало ясно, что вечером маршруток не дождаться. К перевозчикам-нарушителям будут предприняты меры наказания. Только насколько они будут действенны, пока вопрос.





Анна Вайсергисер

25 сентября 2018 года







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