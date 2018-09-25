Новости версия для печати Начальник УКХ Светлана Климова лично проинспектировала ход работ на мосту Дружбы Сделала это она сразу после совещания в администрации города.



По словам Светланы Климовой, аванс подрядчик должен был получить ещё в первой декаде сентября. Из-за того, что этого не произошло, заказчик и получил предупреждение.

Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «От подрядчиков поступило предупреждение о том, что работы будут приостановлены, если будут нарушаться порядок и сроки оплаты. В настоящее время этот вопрос решён, заявка подана, и мы на этой неделе ждём первое финансирование. Документы на 3 миллиона с небольшим уже подписаны за выполненные работы, в том числе ждём перечисления аванса». При этом в контракте прописаны банковские гарантии, в два раза превышающие сумму аванса. А рассчитаться с подрядчиком сейчас должны за фрезеровку и подготовительные работы к переносу коммуникаций.

Павел Алексеенко, ведущий инженер производственно-технического отдела компании-подрядчика: «Как официальный представитель компании могу сказать, что работы продолжаются с самого начала в штатном режиме». Следующая оплата должна произойти по завершению подрядчиком работ с монолитными консолями на подпорных стенах и усилению одной из опор железобетонной рубашкой.





Антон Киселёв

25 сентября 2018 года







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