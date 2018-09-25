Новости версия для печати Орловец завоевал «бронзу» на Чемпионате России по силовому экстриму Чемпионат прошел в Саратове. В нем приняли участие 20 спортсменов. Тяжеловесам предстояло преодолеть пять дисциплин, самая сложная из которых – поднятие круглых камней весом от 120 до 203 кг. Орловскую область на соревнованиях представлял Андрей Поляков, который доказал, что Орловская земля богата богатырями.



Быть сильным богатырем, как Илья Муромец или Добрыня Никитич, Андрей хотел еще с детства. Правда, заниматься с железом он начал уже в осознанном возрасте - в 26 лет.

Андрей Поляков, тяжелоатлет: «Когда я начал заниматься, моя масса была около 95 килограммов. Я занимался три-четыре раза в неделю около трех-четырех часов, были очень большие нагрузки». Спустя шесть лет спортсмену есть чем похвалиться – мастер спорта по армлифтингу, абсолютный Чемпион России 2016 года. Сейчас уже не мыслит свою жизнь без серьезных нагрузок.



На Чемпионате России по силовому экстриму, который проходил в Саратове, богатырям предстояло преодолеть пять дисциплин: «эстафета», «карусель» с отягощением до 200 кг, «ступени Геркулеса», «плечевая эстафета», «подъем шаров» весом от 120 до 203 кг. Выполнить такое обычному человеку кажется невозможным. Андрей на соревнованиях стал бронзовым призером.

Андрей Поляков, тяжелоатлет: «Самыми сложными для меня были «шары Атласа». На этом упражнении я и потерял баллы. Изначально я шел вторым, лидеру проигрывал всего три балла». В том, что орловец на родную землю вернется с наградами, сомнений у его друзей и коллег не было. Гадали лишь – с каким отливом будет медаль.

Владимир Ширяев, тренер фитнес-клуба: «У Андрея очень развиты волевые качества, то есть, он в лепешку разобьется, но сделает, доведет дело до конца, чего бы это ни стоило». Иногда «бронза» дороже «золота» - так свое выступление комментирует орловский богатырь. Впереди новые старты, тренировки к которым уже начались. В марте 2019 года в США, в Колумбусе, пройдут очередные соревнования Arnold Strongman Classic. Отбор орловский тяжеловес уже прошел, и возможно именно эти соревнования подарят ему долгожданную золотую медаль





Юлия Опанасюк

25 сентября 2018 года







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