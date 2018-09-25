Андрей Клычков обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в РФ перспективы развития сотрудничества Орловской области и Чехии

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вторник
25.09.2018
18:28:59
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Андрей Клычков обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в РФ перспективы развития сотрудничества Орловской области и ЧехииВстреча состоялась сегодня, 25 сентября, в Москве.
Встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в РФ Витезслава Пивонька проходила в Посольстве Чешской Республики.
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, сотрудничества научно-исследовательских институтов в сферах селекции, семеноводства, растениеводства, перспективы совместной реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области, развития международных связей и межвузовского взаимодействия, сообщает информационный портал Орловской области.
В январе-июне 2018 года внешнеторговый оборот Орловской области с Чешской Республикой достиг 9,6 млн долларов США (экспорт – 1,2 млн долларов США, импорт – 8,4 млн долларов США), что в 5 раз больше аналогичного периода предыдущего года. Отметим, что в 2017 году внешнеторговый оборот Орловской области и Чешской Республики составил 5,4 млн долларов США (экспорт – 2,1 млн долларов США, импорт – 3,3 млн долларов США).
Из Орловской области в Чешскую Республику экспортировались: химические нити, изделия из пластмассы, прутки и алюминиевые профили, керамические изделия, изделия из черных металлов, оборудование и механические устройства, холодильное и морозильное оборудование.
Из Чешской Республики в Орловскую область ввозились: корма для животных, фармацевтическая продукция, краски и лаки, бумага и картон, нетканые материалы, веревки и канаты, готовые текстильные изделия, стеклянные емкости для хранения, упаковки и транспортировки товаров, профили из железа или стали, электрические машины и оборудование, инструменты и оптические аппараты.
При этом чешские партнеры готовы сотрудничать с Орловской областью в сфере переработки масличных культур, молочного скотоводства, свиноводства, поставок в Орловскую область сельхозтехники и оборудования для животноводческих комплексов.
Активно развивается взаимодействие с партнерами из Чешской Республики в сфере образования и науки. Договоры с высшими учебными заведениями Чешской Республики имеют Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина и Орловский государственный университет экономики и торговли.
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