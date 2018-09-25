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Андрей Клычков обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в РФ перспективы развития сотрудничества Орловской области и Чехии

Встреча состоялась сегодня, 25 сентября, в Москве.

Встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в РФ Витезслава Пивонька проходила в Посольстве Чешской Республики.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, сотрудничества научно-исследовательских институтов в сферах селекции, семеноводства, растениеводства, перспективы совместной реализации инвестиционных проектов на территории Орловской области, развития международных связей и межвузовского взаимодействия, сообщает информационный портал Орловской области.

В январе-июне 2018 года внешнеторговый оборот Орловской области с Чешской Республикой достиг 9,6 млн долларов США (экспорт – 1,2 млн долларов США, импорт – 8,4 млн долларов США), что в 5 раз больше аналогичного периода предыдущего года. Отметим, что в 2017 году внешнеторговый оборот Орловской области и Чешской Республики составил 5,4 млн долларов США (экспорт – 2,1 млн долларов США, импорт – 3,3 млн долларов США).

Из Орловской области в Чешскую Республику экспортировались: химические нити, изделия из пластмассы, прутки и алюминиевые профили, керамические изделия, изделия из черных металлов, оборудование и механические устройства, холодильное и морозильное оборудование.

Из Чешской Республики в Орловскую область ввозились: корма для животных, фармацевтическая продукция, краски и лаки, бумага и картон, нетканые материалы, веревки и канаты, готовые текстильные изделия, стеклянные емкости для хранения, упаковки и транспортировки товаров, профили из железа или стали, электрические машины и оборудование, инструменты и оптические аппараты.

При этом чешские партнеры готовы сотрудничать с Орловской областью в сфере переработки масличных культур, молочного скотоводства, свиноводства, поставок в Орловскую область сельхозтехники и оборудования для животноводческих комплексов.

Активно развивается взаимодействие с партнерами из Чешской Республики в сфере образования и науки. Договоры с высшими учебными заведениями Чешской Республики имеют Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина и Орловский государственный университет экономики и торговли.


Орловское Информбюро
25 сентября 2018 года

 


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