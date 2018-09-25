Новости версия для печати В орловском главке МЧС выявили лучшие звенья газодымозащиты пожарной охраны области Умения и навыки работы в непригодной для дыхания среде являются важнейшей составляющей профессии пожарного.



Тушение и спасательные работы в условиях задымления, почти нулевой видимости и высокой температуры требуют от огнеборцев слаженной командной работы. Именно поэтому в состязаниях газодымозащитников оценивают не индивидуально, а только звеньями. Практической части соревнований предшествовал теоретический зачет.



Среди крупных городских гарнизонов первое место завоевали пожарные Советского района. Из числа территориальных частей самыми сильными оказались огнеборцы Болхова.





Иван Суверин

25 сентября 2018 года







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