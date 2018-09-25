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В Ярмарке молодежных инициатив в Орле приняли участие более 800 человек

Свои проекты представили не только орловцы, но и гости из других регионов.

Уже девятнадцать лет подряд самые одаренные, талантливые, креативно мыслящие молодые орловцы представляют свои проекты на суд общественности. Конгресс-холл ТМК «ГРИНН» вместил более восьмисот участников - представителей из городов центральной России.
Анна Тихомирова, начальник управления молодежной политики и департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области: «Главная цель всегда остается неизменной. Наша задача – представить самые разные инициативы, которые исходят от молодежи в Орловской области, показать инициативы, которые уже реализуются, те, которые находятся на старте, и помочь ребятам привлечь больше единомышленников».
Тематика молодежных проектов, представленных на нынешней ярмарке, разнообразная – от волонтерского движения до народного промысла. Среди постоянных участников – орловские студенческие отряды.
Артем Ильичев, командир студенческих отрядов Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева: «Основной нашей целью в летний период является трудоустройство студентов на различные объекты по различным направлениям – это педотряды, стройотряды, отряды проводников».
Одновременно с презентациями молодежных проектов работали и развлекательные секции. Клуб любителей настольных игр - впервые на ярмарке, но уже привлек к себе достаточно много внимания. После ярмарки клуб планирует провести чемпионат по настольному футболу.

2018-й объявлен Годом волонтера. Поэтому в ходе ярмарки работали тематические секции, посвященные темам добровольчества. Хэдлайнером стал ресурсный координационный центр, который является ядром всего волонтерского движения в регионе. Без волонтеров в наше время провести соревнования или какой-нибудь фестиваль уже невозможно.

Также на ярмарке представляли проекты, которые участвовали в конкурсе «Молодые кадры Орловщины».

Поздравить молодежь с открытием ярмарки инициатив, приехали первые лица области.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы рады все, кто приехал поделиться своим опытом, кто сегодня объединяется в определенные сообщества по разным направлениям. И прекрасно, что именно Орловщина стала центром притяжения молодежи».
Кроме того, на ярмарке все желающие смогли оформить заявки на президентские гранты и гранты Россмолодежи. Напомним, что 18 сентября Владимир Путин, в ходе встречи с избранными губернаторами, заявил о необходимости эффективного сотрудничества с добровольческими объединениями, а также рекомендовал создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России».


Всеволод Трифонов
25 сентября 2018 года

 


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