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27 – 29 сентября в Орле состоится фестиваль «Архитектура, урбанистика и строительные технологии»

Фестиваль состоится на площадке Архитектурно-строительного института ОГУ имени И.С. Тургенева (г. Орел, ул. Московская, 77) и парка-отеля «Мечта» (Орловский район, поселок «Зеленый Шум»).

Этот уникальный для Орла проект, нацеленный на развитие города через творческие и социальные инициативы, представляет собой коммуникативную площадку для популяризации новых архитектурно-градостроительных идей и строительных технологий, обмена опытом ведущих специалистов отрасли в рамках деловых и конкурсных программ фестиваля, сообщает информационный портал Орловской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 27 сентября в 10.00 в Архитектурно-строительном институте ОГУ имени И. С. Тургенева.

27 и 28 сентября в институте будут работать площадки партнеров фестиваля, научные и творческие площадки студентов и преподавателей.

В рамках детского архитектурного кластера 27 сентября с 15.00 до 18.00 будет организована инсталляция творческих работ будущих архитекторов с открытием рабочей зоны для детей 6 – 14 лет, а 28 сентября с 14.00 до 18.00 состоится урбанистический квест (6+).

27 сентября с 10.00 до 13.30 состоится II научно-практическая конференция «Безопасный и комфортный город».

Важным событием фестиваля станет сессия дизайн-мышления по созданию регионального центра компетенций по вопросам городской среды в Орловской области при участии Минстроя России, которая состоится 28 сентября с 11.00 до 14.00 часов.

29 сентября мероприятия фестиваля будут проводиться на площадке парка-отеля «Мечта».

В 11.00 состоится подведение итогов работы площадки «Концептуальное решение дворца бракосочетания на территории парка-отеля «Мечта».

В 11.00 часов планируется проведение проектной сессии с участием специалистов национальной инициативы «ЖИВЫЕ ГОРОДА», на которой вместе с городским сообществом участники фестиваля обсудят возможные варианты проектирования благоустройства Сквера «Разградский» (Козий парк).


Орловское Информбюро
25 сентября 2018 года

 


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