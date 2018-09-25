Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 23 ДТП Из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



24 сентября в 11:10 водитель «Шевроле Круз» двигался по ул. Комсомольской со стороны переулка Рижского, и в районе дома № 404 при перестроении вправо не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ауди», который двигался справа попутно, с последующим столкновением с автомобилем «Форд Фокус». В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди» получил телесные повреждения.



24 сентября в 21:15 водитель «ВАЗ-21102» следовал по автодороге М-2 Крым и на 405 километре, на перекрестке неравнозначных дорог, произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.



24 сентября в 22:05 водитель «Форда» при выезде с прилегающей территории на Кромское шоссе не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Ваз-21083», который двигался по Кромскому шоссе. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы.





Орловское Информбюро

25 сентября 2018 года







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