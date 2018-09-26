Новости версия для печати Орел готов к отопительному сезону Все учреждения образования, культуры и социальной сферы готовы к подаче тепла. На завершающей стадии находится подготовка многоквартирных жилых домов к зиме.



В настоящий момент работы ведутся на 16 домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также на пяти домах, где проводится капитальный ремонт. Как заверил начальник городского управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов, все объекты будут подготовлены к отопительному периоду до 1 октября.



Проверены перед введением отопительного периода крышные и локальные котельные. Нареканий к их работе не имеется.



Ресурсоснабжающим организациям в ближайшее время предстоит заполнить трубы химически очищенной водой, чтобы в случае необходимости во все учреждения и жилые дома в течение пяти дней было подано тепло. По информации Николая Ванифатова, до 1 октября заполнят 50% сетей, оставшуюся часть — до 3 октября.



В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов в Орле производится замена сетей теплоснабжения. В частности, из 12 км 180 м изношенных магистралей на настоящий момент заменены 10 км 600 м сетей. Как и планировалось, работы завершат также к 1 октября, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

26 сентября 2018 года







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