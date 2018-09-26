Новости версия для печати В Орловской области завершился профессиональный конкурс среди учителей и педагогов Глава региона утвердил список победителей, всего – 35 фамилий.



Это педагоги из Орла, Мценска, Болхова и Ливен. Победители получат почетные грамоты губернатора и премии в размере 50 тысяч рублей. Полный перечень тех, кто признан в этом году лучшим в своем деле, можно посмотреть на сайте областной администрации.





Мария Семак

26 сентября 2018 года







На главную страницу





